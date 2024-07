Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Société Générale: un général chargé de la sécurité information fournie par Cercle Finance • 18/07/2024 à 09:35









(CercleFinance.com) - Société Générale annonce la nomination du général Corentin Lancrenon au poste de directeur de la sécurité à compter du 1er octobre. Rattaché à Francis Donnat, secrétaire général de Société Générale, il deviendra membre du comité de direction du groupe.



Corentin Lancrenon rejoint le groupe bancaire après 35 années passées dans les armées, pour l'essentiel dans le monde du renseignement et des opérations spéciales. Depuis 2022, il était en charge des opérations au sein de la DGSE.



Dans le cadre de ses fonctions, il aura pour mission d'assurer la sécurité globale de Société Générale en maintenant les dispositifs organisationnels, techniques et de veille prospective les plus adaptés. Il opérera en liaison étroite avec les autorités publiques.





Valeurs associées SOCIETE GENERALE 23,87 EUR Euronext Paris +1,02%

