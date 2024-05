Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Société Générale: un coresponsable mondial ECM nommé information fournie par Cercle Finance • 06/05/2024 à 15:30









(CercleFinance.com) - Société Générale annonce la nomination de Jeffrey Mortara en tant que coresponsable mondial des marchés de capitaux actions (ECM), à partir de ce 6 mai, aux côtés de Luis Vaz Pinto pour accompagner les ambitions de sa franchise marchés actions au niveau mondial.



Basé à New York, il sera rattaché à Carl Bassili et Bruno Magnouat, coresponsables de la division banque d'investissement au sein de global banking and advisory, et localement à Guido van Hauwermeiren, responsable de global banking and advisory Americas.



Jeffrey Mortara était auparavant coresponsable mondial des marchés de capitaux actions pour UBS, où il supervisait une équipe mondiale de professionnels des marchés actions et equity-linked aux États-Unis, en Europe et en Asie.





Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris -0.35%

