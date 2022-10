Société Générale: trois nominations au Comité de direction information fournie par Cercle Finance • 14/10/2022 à 10:55

(CercleFinance.com) - Société Générale annonce les nominations d'Ingrid Bocris, de Mai Nguyen et d'Alain Voiment au sein du Comité de direction du Groupe.



'Ces nominations renforceront la diversité au sein de cette instance managériale, en termes de participation des métiers clés et

de mixité', estime la banque.



Ingrid Bocris et Mai Nguyen occupent les postes de Directrice générale déléguée de Société Générale Assurances depuis respectivement janvier 2022 et avril 2018.



Alain Voiment est nommé Directeur des Infrastructures Informatiques du Groupe à compter du 1er novembre 2022. Il est rattaché à Carlos Gonçalves et le remplace dans ce rôle suite à sa nomination en tant que Global Chief Information Officer en juin 2022.



Ces nominations au sein du Comité de direction sont effectives depuis le 1er juillet 2022 pour Ingrid Bocris et à compter du 1er novembre 2022 pour Mai Nguyen et Alain Voiment.