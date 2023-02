Société générale sur le point de céder les activités de sa filiale ALD en Russie (presse)

Le quotidien économique ajoute que si la vente décroche l'imprimatur du Kremlin, elle fera figure d'exception, car la plupart des banques occidentales, n'ont pas réussi à faire aboutir leur processus de vente et peinent visiblement à obtenir une dérogation spéciale. Vladimir Poutine a émis un décret le 5 août dernier qui interdit aux investisseurs de pays dits " inamicaux " de céder leurs titres dans 45 banques en Russie.

(AOF) - « ALD, la filiale de location automobile de Société Générale, est en voie de trouver un accord avec des acheteurs russes pour ses actifs dans la Fédération », affirment « Les Échos », précisant que l'homme d'affaires russe Igor Kim, propriétaire de la 41e banque de Russie, Expobank, et épargné par les sanctions, serait sur les rangs.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.