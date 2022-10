Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Société Générale: sur la route de la neutralité carbone information fournie par Cercle Finance • 24/10/2022 à 16:22

(CercleFinance.com) - Société Générale annonce s'être fixé de nouvelles cibles intermédiaire dans le cadre de son objectif d'atteindre la neutralité carbone mondiale d'ici 2050.



Ainsi, la banque renforce son objectif de baisse de l'intensité carbone de l'exposition au secteur de la production d'électricité. La cible d'intensité des émissions de CO2 est désormais de 125g de CO2 par kWh en 2030 contre un précédent engagement de 163g.



La banque annonce aussi un renforcement des objectifs de réduction de l'exposition au secteur de la production de pétrole et de gaz, avec une cible en termes d'encours de - 20% d'ici 2025 par rapport à 2019 (vs. précédent engagement de -10%).



La nouvelle cible en émissions carbone absolues liées à l'utilisation finale de la production de pétrole et de gaz est de - 30% en 2030 par rapport à 2019.



' Société Générale a placé les enjeux RSE et en particulier celui de la transition écologique au coeur de son ambition et de sa feuille de route stratégique à horizon 2025', souligne Frédéric Oudéa, Directeur Général du groupe Société Générale.



'Dans un contexte géopolitique et économique complexe, qui place les enjeux énergétiques au premier plan, notre Groupe continue d'accompagner pro activement la transition écologique en ligne avec l'Accord de Paris', poursuit le directeur.