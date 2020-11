SOCIETE GENERALE : suppression nette de 640 postes en France, sans départs contraints

(AOF) - Ce matin, Société Générale annonce plusieurs projets d'ajustements d'organisation qui contribueraient à l'amélioration de son efficacité opérationnelle et de sa rentabilité structurelle tout en renforçant l'expérience clients et la digitalisation et en respectant les plus hauts standards en matière de risques et de conformité. Ces projets devraient se traduire au total par la suppression nette d'environ 640 postes en France, sans départs contraints.

Certains projets sont liés à la mise en œuvre des adaptations décidées et annoncées début août pour réduire le profil de risque des activités de produits structurés crédit et actions.

Ces projets concernent ainsi les activités de marché et les fonctions associées et contribueraient à l'objectif de réduction de 450 millions d'euros des coûts d'ici 2022-2023 pour améliorer la rentabilité de ces activités, tout en maintenant une position de leader sur la franchise solutions d'investissement.

Par ailleurs, le métier titres et certaines Directions centrales (risques, conformité, ressources humaines et communication) envisagent des ajustements d'organisation pour améliorer leur efficacité opérationnelle et répondre aux enjeux spécifiques de leurs activités.

