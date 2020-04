Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Société Générale : suppression de la proposition de dividende Cercle Finance • 01/04/2020 à 07:58









(CercleFinance.com) - Société Générale indique que son conseil d'administration a décidé de supprimer toute distribution de dividende au titre de 2019, suivant les recommandations de la BCE qui souhaite qu'il n'y ait pas de décision de paiement de dividende avant début octobre. Au cours du deuxième semestre 2020, le conseil proposera les orientations en matière de distribution aux actionnaires. Celle-ci pourrait notamment consister dans le paiement d'un acompte sur dividende sur les résultats 2020 ou en un dividende exceptionnel. Compte tenu des incertitudes liées la pandémie de Covid-19, la banque travaille à l'analyse de scénarios potentiels et de leurs impacts sur ses résultats, ainsi qu'à d'éventuelles mesures correctrices. Elle souligne néanmoins la solidité de son bilan.

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris -9.53%