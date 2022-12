Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Société Générale: succès de l'augmentation de capital d'ALD information fournie par Cercle Finance • 16/12/2022 à 09:35









(CercleFinance.com) - Société Générale a annoncé vendredi le succès de l'augmentation de sa filiale de leasing automobile ALD, qui a été souscrite à hauteur de 175%.



Cette augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'un montant d'environ 1,2 milliard d'euros, doit permettre de créer le premier acteur mondial de la mobilité durable, en finançant le rachat de LeasePlan.



Dans un communiqué, SocGen évoque une 'étape majeure' en vue de l'acquisition de LeasePlan, dont la réalisation est attendue d'ici la fin du premier trimestre 2023.



La demande totale s'est élevée à environ 1,5 milliard d'euros, soit un taux de sursouscription d'environ 175 % en excluant la souscription de Société Générale.



Dans le cadre de l'opération, le groupe bancaire a effectivement souscrit des actions nouvelles pour un montant d'environ 803 millions d'euros, représentant environ 66,3% de l'augmentation de capital.



SG détiendra environ 75,9% du capital social d'ALD à l'issue de l'opération.



Au terme de la finalisation de l'acquisition de LeasePlan, Société Générale détiendra 52,6% du capital du nouvel ensemble.



A la suite de l'augmentation de capital, le flottant d'ALD est passé

de 19,9% à 23,9%.





