Société Générale soutenue par UBS

(AOF) - Société Générale gagne 2,30% à 25,56 euros, soutenue par le relèvement de recommandation d’UBS de Neutre à Achat. L’objectif de cours a été réduit de 34,70 euros à 31 euros. Le bureau d’études anticipe un bénéfice avant provisions en progression d'un tiers sur 2022-24, grâce à l'acquisition de Leaseplan et aux synergies substantielles permises par la fusion des réseaux dans la banque de détail en France. L’analyste souligne que l’action est trop bon marché pour être ignorée alors que la rentabilité des fonds propres tangibles devrait atteindre 9% en 2029.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Banque née en 1864, l’un des 1ers groupes européens de services financiers ;

- Produit net bancaire de 25,8 Mds€ réalisé par la banque de détail en France –marques Société générale, Crédit du nord et Boursorama, la banque de détail à l’international, les services financiers et l’assurance puis la banque de grande clientèle et solutions investisseurs ;

- Modèle d'affaires revendiquant l'avant-garde des transformations positives : une banque 100 % digitalisée, des plateformes et architectures ouvertes, un gagnant dans la course au leadership européen ;

- Capital caractérisé par la présence des actionnaires salariés (6,65% et 11,9 % des droits de vote), avec un conseil d’administration de 16 membres présidé par Lorenzo Bini Smaghi, Frédéric Oudéa étant directeur général ;

- Bilan solide avec 65,1 Mds€ de capitaux propres, un ratio CET 1 à 13,7 %, un ratio de couverture des liquidités de 129 %, un ratio de levier de 4,9 %, d’où une dette notée A.

Enjeux

- Stratégie Vision 2025, fondée sur la fusion avec le Crédit du Nord, l’ancrage local, la réactivité, l’adaptation aux besoins des clients et la responsabilité :

- Stratégie d'innovation ancrée dans l'ADN du groupe, axée vers l’émergence d’une banque data driven via l’intelligence artificielle : 200 M€ de création de valeur annuelle via les données et l’IA / 8/10èmes des serveurs dans le cloud (objectifs 2025 de cloud « seconde génération », dont 50 % en cloud privé et 25 % en cloud public / nouveaux modèles d’affaires -Shine pour les clients particuliers, Forge pour les obligations digitales, reezocar pour la location de véhicules et treezor, plateforme de paiements et monnaies digitales ;

- Stratégie environnementale ambitionnant de devenir n° 1 mondial de la finance durable avec 2 axes : intégration des critères dans tous les métiers : offre d’épargne 100 % responsable, accompagnement des clients dans leur transition énergétique et structuration de solutions autour de l’hydrogène… / engagement dans dans la transition durable : réduction de 10 % de l’exposition globale à l’extraction du pétrole&gaz d’ici 2025, sortie complète du charbon thermique d’ici 2030-40 et d’ici 2023 des prêts garantis par les réserves, soit + 150 Mds€ d’actifs dans la transition énergétique ;

- Poursuite de l’intégration du Crédit du nord, finalisée dès 2023 ;

- Après le recentrage des activités, disponibilités financières pour se recentrer dans la mobilité (achat de LeasePlan par la filiale ALD et discussions sur une offre par Boursorama de services bancaires alternatifs aux clients français d’ING).

Défis

- Actif net par action de 68,7 €, à comparer au cours de Bourse ;

- Impact de la guerre Russie-Ukraine : cession de la participation dans Rosbank, d’où un effritement du ratio CET vers 13,5 % et une dépréciation de 2 Mds€ environ sur le résultat net;

- Objectifs 2022 d’un coefficient d’exploitation en forte hausse entre 66 et 68 % et d’un coût du risque en repli de 30 points de base ;

- Dividende 2021 de 1,65 € et programme d’actions, soit un taux de distribution total de 50 %.