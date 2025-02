Société Générale, Soitec, Thales ...les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - ArcelorMittal

Le groupe sidérurgique publiera ses résultats annuels.

Coheris

Coheris a dévoilé son chiffre d'affaires 2024, ressortant en hausse de 0,5% à 13,5 millions d'euros. L'éditeur de solutions CRM a bénéficié d'un second semestre en progression de 6%, après un premier semestre en repli de 4%. La branche Abonnements (annual licences) a grimpé de 14%, à 6,9 millions d'euros, représentant désormais 51% du chiffre d'affaires total. Par ailleurs, les revenus issus des licences perpétuelles et de la maintenance associée sont en recul. Ils ne représentent plus que 21% du chiffre d'affaires total de l'année (24% en 2023).

Emeis

Le gérant de maisons de retraite communiquera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Guerbet

Le spécialiste des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale précisera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

L'Oréal

Le spécialiste des cosmétiques diffusera ses résultats annuels.

Société Générale

La banque présentera ses résultats annuels.

Soitec

Soitec a révisé ses prévisions annuelles à l'occasion de la publication de ses revenus du troisième trimestre. Le spécialiste des matériaux semi-conducteurs innovants anticipe un chiffre d'affaires annuel de l'exercice fiscal 2025 en baisse de “high single digit” à périmètre et taux de change constants contre stable précédemment. Il explique que quelques clients ont suspendu leurs demandes de livraisons en raison de la détérioration des conditions sur les marchés de l'Automobile et des biens de consommation.

Teleperformance

Teleperformance annonce la finalisation de l'acquisition de ZP Better Together, spécialiste américain dans les solutions linguistiques et les plateformes technologiques destinées aux personnes sourdes et malentendantes. L'opération, annoncée le 26 novembre 2024, a obtenu l'approbation des autorités réglementaires compétentes. ZP Better Together sera intégré dans le périmètre de consolidation de TP à compter du 1er février 2025.

Thales

Sur proposition de Dassault Aviation, Valérie Guillemet devient administratrice de Thales en remplacement de Charles Edelstenne, qui a mis fin à son mandat le 9 janvier 2025. Elle exercera son mandat pour la durée restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2025. En outre, Eric Trappier succède à Charles Edelstenne en qualité de membre du comité stratégique & RSE. Valérie Guillemet succède à Eric Trappier en qualité de membre du comité de la gouvernance et des rémunérations.

Vinci

Le concessionnaire d'autoroutes livrera ses résultats annuels.

Waga Energy

Dans le cadre de son déploiement international, Waga Energy, spécialiste de la valorisation du biogaz des sites de stockage sous forme de biométhane, a créé le 4 février dernier une filiale au Brésil, dont le siège social est basé à São Paulo. Waga Energy a recruté Álvaro Ferreira pour développer cette nouvelle filiale brésilienne. Il contribue depuis près de 30 ans au développement des marchés des gaz industriels, du gaz naturel et des gaz renouvelables, dont le biométhane. Il a dirigé des équipes et mené des projets au Brésil, en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est.

Wallix

L'éditeur de logiciels de cybersécurité dévoilera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.