Société Générale: Slawomir Krupa proposé comme futur DG

(CercleFinance.com) - Le Conseil d'administration de Société Générale, réuni le 30 septembre 2022 sous la Présidence de Lorenzo Bini Smaghi, a décidé à l'unanimité, sur proposition du Comité des Nominations et du Gouvernement d'Entreprise, de proposer aux actionnaires lors de l'Assemblée générale du 23 mai 2023 Slawomir Krupa comme administrateur.



Il est proposé pour remplacer Frédéric Oudea qui avait annoncé ne pas solliciter le renouvellement de son mandat lors de l'Assemblée générale du 17 mai 2022.



Une fois élu, Slawomir Krupa sera nommé Directeur général par le Conseil d'administration.



En janvier 2021, il rejoint l'équipe de Direction générale du Groupe en tant que Directeur général adjoint en charge des activités de Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs.



' Il a redressé les activités de ce pôle en définissant une stratégie de croissance rentable et durable pour ces métiers, et en pilotant sa mise en oeuvre depuis 18 mois ' indique le groupe.





Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris +1.44%