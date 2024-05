Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Société Générale: signe un protocole d'accord avec Envision information fournie par Cercle Finance • 28/05/2024 à 11:13









(CercleFinance.com) - Société Générale et Envision ont signé un protocole d'accord pour accompagner le développement des technologies vertes et contribuer à la réduction de l'empreinte carbone des entreprises.



Société Générale soutiendra ainsi le développement de technologies vertes d'Envision, tels que les parcs éoliens intelligents, l'hydrogène vert, les gigafactories de batteries et les projets de parcs industriels zéro carbone, en apportant sa gamme complète de services de finance durable et de banque d'investissement.



Société Générale a déjà joué un rôle de premier plan dans le conseil et le financement d'un projet de gigafactory, contribuant à accélérer la transition énergétique et les efforts de décarbonation en France et dans le reste du monde.



Société Générale envisagera également l'application des technologies net zéro et les solutions de décarbonation d'Envision, pour contribuer à la réduction de son empreinte carbone et celle de ses clients.



Pierre Palmieri, Directeur général délégué de Société Générale, a déclaré : ' Ce partenariat est une nouvelle preuve de notre engagement pour construire un avenir durable, en proposant des solutions de conseil et de financement qui permettront de développer une énergie propre à long terme. Il renforce également l'une de nos principales priorités stratégiques, à savoir le soutien aux objectifs de développement durable des Nations unies.'





