Société Générale: signe un accord de collaboration avec IFC

(CercleFinance.com) - Société Générale et IFC (la Société financière internationale), membre du Groupe Banque Mondiale, ont signé un accord de collaboration afin d'accélérer la finance durable dans les pays en développement.



Dans le cadre de cet accord, les deux institutions ont pour objectif de faciliter la mise en place de solutions de financement diversifiées, telles que le cofinancement de projets ou les accords de partage de risques, contribuant à la mobilisation des investissements privés en faveur de la transition climatique.



L'accord vise notamment à soutenir les projets de finance durable favorisant l'accès à l'énergie, à l'eau ou à d'autres infrastructures, et contribuant à l'agriculture durable ou à l'entreprenariat féminin dans les petites et moyennes entreprises (PME).



Ces 10 dernières années, les deux institutions ont cofinancé près de 60 transactions avec d'autres partenaires, représentant plus de

20 milliards de dollars de nouveaux flux de capitaux en faveur de pays en développement. IFC a également octroyé environ 1,3 milliard de dollars à Société Générale, pour permettre par exemple le développement de flottes de véhicules verts.



Slawomir Krupa, Directeur général de Société Générale, a déclaré : ' En unissant nos forces, notre ambition est de renforcer notre contribution aux projets durables dans les pays en développement, en lien avec les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. La mise en place de partenariats avec les acteurs les plus pertinents, qui s'inscrit dans notre plan stratégique et nos engagements ESG, nous permet de concevoir les meilleures solutions pour répondre aux défis de la transition environnementale et aux besoins d'infrastructures durables dans les pays émergents. '





