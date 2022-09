Société Générale: signe les Sustainable STEEL Principles information fournie par Cercle Finance • 26/09/2022 à 17:28

(CercleFinance.com) - Société Générale et cinq autres banques mesureront et rendront publique l'empreinte carbone de leurs prêts liés au secteur de l'acier via les Sustainable STEEL Principles (SSP, ou Principes pour un acier durable), le premier accord de financement aligné sur le climat du secteur de l'acier.



Les SSP sont la solution prête à l'emploi pour mesurer et rendre public l'alignement des portefeuilles de prêts à l'industrie de l'acier à l'objectif 1,5 °C.



L'accord qui en a résulté aidera les banques à faciliter la transition vers les émissions net-zero dans l'industrie de l'acier, la plus importante source d'émissions industrielles au monde.



Lenaig Trenaux, Responsable monde du Financement Mines, Métaux et Industries, Société Générale : ' En tant que membre fondateur de l'UNEP-FI Net Zero Banking Alliance, Société Générale s'est engagée à travailler avec ses clients et partenaires dans l'ensemble des secteurs pour atteindre la neutralité carbone au plus tard en 2050. En lançant les Sustainable STEEL Principles, notre ambition est de soutenir nos clients qui innovent et investissent pour un avenir à faible émission de carbone dans le secteur de l'acier. '