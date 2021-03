Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Société Générale : signataire de la charte de l'Autre Cercle Cercle Finance • 17/03/2021 à 13:00









(CercleFinance.com) - Société Générale annonce aujourd'hui la signature de laCharte de L'Autre Cercle, acteur français de référence qui oeuvre pour l'inclusion des personnes LGBT+ dans le monde professionnel. En rejoignant L'Autre Cercle, la Banque s'engage à avoir des pratiques non-discriminantes et à garantir les mêmes droits et avantages à l'ensemble de ses collaboratrices et collaborateurs en termes de parentalité, conjugalité, ou de promotion professionnelle.

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris +0.85%