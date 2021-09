Société Générale serait intéressée par ING France

(AOF) - La Société Générale, via sa banque en ligne Boursorama, serait sur le point de remettre une "offre indicative" pour la reprise d'ING France, apprend-on ce matin dans Les Echos. "Le rachat d'ING et de son portefeuille clients, estimé autour d'un million de personnes, représente une opportunité de croissance très intéressante pour le groupe", écrit le quotidien. Boursorama pourrait ainsi atteindre son objectif de 4 millions de clients avec un an d'avance (en 2022), affirme même une source anonyme proche du dossier.

Toujours selon Les Echos, BNP Paribas, Crédit Mutuel, BPCE ou encore La Banque Postale n'auraient pas souhaité formuler d'offre.

ING France, une banque exclusivement en ligne, emploi environ 700 salariés dans l'Hexagone.

AOF - EN SAVOIR PLUS

De nombreux défis pour les banques européennes

Le modèle européen de la banque de détail est particulièrement mis à mal face à l'essor du digital. Certaines se retirent de cette activité, comme c'est le cas d'HSBC. A cela s'ajoute une progression des risques. Ainsi, d'après la BCE, la forte activité des grandes banques sur le marché des opérations à effet de levier et les marchés des produits dérivés liés aux actions les exposent à une prise de risque excessive.

Quant aux banques françaises, depuis la crise sanitaire, elles sont exposées de façon croissante au risque cyber suite à la nécessité de basculer massivement et rapidement des activités financières vers le télétravail et la prestation de services à distance.