SOCIETE GENERALE Securities Services nomme un nouveau Directeur Général en Italie

(AOF) - Société Générale Securities Services (SGSS) annonce la nomination de Roberto Pecora en tant que Directeur Général et Administrateur Délégué de SGSS S.p.A. en Italie (SGSS en Italie). Il est rattaché au conseil de direction de SGSS S.p.A. et travaillera en coordination avec David Abitbol, Président du conseil d'administration de SGSS S.p.A. et Directeur de Société Générale Securities Services (SGSS) et Alessandro Gumier, Responsable Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs en Italie. Basé à Milan, sa nomination est effective depuis le 1er janvier 2020.

Roberto Pecora remplace Frédéric Barroyer, qui a été récemment nommé Directeur Epargne dans l'entreprise chez Société Générale Assurances.

Titulaire d'un diplôme en marchés financiers de l'Université Luigi Bocconi à Milan, il a plus de 20 ans d'expérience dans les activités de marché. Il était Responsable des Activités de Marché en Italie depuis 2009 et dirigeait également les activités italiennes de Lyxor Asset Management.