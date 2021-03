Société Générale :sécurise sa communication via la blockchain

(CercleFinance.com) - Ses communiqués de presse émis par la Société Générale sont désormais certifiés par la technologieblockchaindéveloppée par la start-upKeeeX, annonce le groupe Société Générale.

Les destinataires des communiqués de presse peuvent vérifier leur authenticité en allant directement surlanewsroomdu site de Société Générale.

'La multiplication des sources d'information notamment via de nouveaux médias s'accompagne d'une explosion desfake news.L'innovation étant au coeur de l'ADN de Société Générale, nous avons décidé d'utiliser la technologieblockchainpour certifiernos communiqués de presse et garantir ainsi la fiabilité de l'information concernant notre Groupe', commente Caroline Guillaumin, directrice de la Communication et des Ressources Humaines.

L'outil développé parKeeeX, start-up spécialisée dans la vérification et traçabilité des documents, avecAugure, logiciel de gestion de contacts et communications, garantit l'intégrité du communiqué de presse et de son expéditeur.