Société Générale : résultats historiques

(AOF) - Le produit net bancaire de Société Générale est en forte croissance en 2021 à +16,7% et +16,1% en sous-jacent, avec une très bonne dynamique de l’ensemble des métiers. Sur le quatrième trimestre, le groupe affiche toujours une forte dynamique de croissance de ses revenus à +13,4% avec une contribution positive et équilibrée de l’ensemble des métiers. Portés par un effet de ciseaux très positif, le résultat brut d'exploitation sous-jacent 2021 s'accroît fortement de +51% à 8,47 milliards et le coefficient d'exploitation sous-jacent progresse de près de 8 points (67% contre 74,6% en 2020).

Hors contribution au Fonds de Résolution Unique, le coefficient d'exploitation sous-jacent est attendu entre 66% et 68% en 2022 et en amélioration au-delà. Cet agrégat, hors contribution au Fonds de résolution Unique, s'élève à 64,7% sur l'année 2021, étant précisé que la contribution au Fonds de Résolution Unique est de 586 millions d'euros en 2021.

Sur l'année 2021, le coût du risque s'établit à un niveau bas de 13 points de base. Sur le quatrième trimestre 2021, le coût du risque ressort à 6 points de base.

Le bénéfice net par action s'établit à 5,97 euros en 2021 (-1,02 euros en 2020). Le bénéfice net par action sous-jacent ressort à 5,52 euros sur la même période (0,97 euros en 2020).

Le conseil d'administration a arrêté sa politique de distribution à 50% du résultat net part du groupe sous-jacent, qui correspond à un équivalent de 2,75 euros par action.

Un dividende en numéraire de 1,65 euro par action sera ainsi proposé à l'assemblé générale mixte des actionnaires du 17 mai 2022. Le dividende sera détaché le 25 mai 2022 et mis en paiement le 27 mai 2022.

Par ailleurs, le groupe envisage de lancer un programme de rachat d'actions pour un montant total d'environ 915 millions d'euros, soit l'équivalent de 1,1 euro par action. Ce programme est soumis à l'autorisation usuelle de la BCE et de l'Assemblée générale pour sa mise en œuvre.

Fréderic Oudéa, directeur général du groupe, a commenté :

" L'année 2021 est à marquer d'une pierre blanche pour le groupe Société Générale. Le groupe a en effet réalisé les meilleurs résultats financiers de son histoire, lui permettant de dégager une bonne rentabilité et d'offrir à ses actionnaires un rendement attractif. L'ensemble des métiers contribuent à cette très belle performance et le groupe affiche par ailleurs en fin d'année un bilan très solide avec un portefeuille de crédits de très bonne qualité et des ratios de capital élevés".

"Au-delà, le groupe a su d'une part poursuivre avec succès l'avancement de chantiers structurants comme la fusion des deux réseaux de banque de détail Société Générale et Crédit du Nord et d'autre part concrétiser deux opérations stratégiques renforçant deux actifs différenciants, avec l'entrée en discussion exclusive pour le rachat de Leaseplan par ALD et avec ING concernant ses activités de banque de détail en France".

"Le groupe s'engage donc avec confiance dans l'année 2022 avec l'objectif prioritaire d'exécuter avec discipline cette feuille de route fortement créatrice de valeur et d'en finaliser les contours en accélérant les transformations autour des enjeux de l'ESG et des nouvelles technologies."