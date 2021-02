Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Société Générale : résultats affecté par la crise en 2020 Cercle Finance • 10/02/2021 à 07:44









(CercleFinance.com) - Société Générale publie au titre de 2020 un résultat net part du groupe sous-jacent en baisse de 64,7% à 1,43 milliard d'euros, mais un ratio de solvabilité CET1 à 13,4%, environ 440 points de base au-dessus de l'exigence réglementaire. La banque fait part de frais de gestion sous-jacents en forte baisse à 16,5 milliards d'euros (-5,2%), en ligne avec la cible annuelle, et d'un coût du risque contenu à 64 points de base (dont 1,4 milliard d'euros de provisionnement sur encours sains, soit 41% du total). L'année 2020 a été marquée par une crise sanitaire mondiale se traduisant par un PNB de 22,11 milliards d'euros, en retrait de 7,6% en organique, avec néanmoins une performance des trois métiers qui s'est nettement améliorée au deuxième semestre.

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris +3.88%