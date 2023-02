Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Société Générale: résultat net sous-jacent record en 2022 information fournie par Cercle Finance • 08/02/2023 à 07:25

(CercleFinance.com) - Société Générale publie au titre de 2022 un résultat net part du groupe sous-jacent record, en croissance de 6,7% à 5,62 milliards d'euros (deux milliards en publié, après prise en compte de l'impact de la cession de Rosbank et de ses filiales d'assurance en Russie).



Son résultat brut d'exploitation sous-jacent s'est accru de 18,9% à près de 10,1 milliards d'euros, tandis que ses revenus ont atteint un niveau record à un peu moins de 28,1 milliards, en hausse de 9,3% par rapport à l'année précédente.



Ses revenus ont été portés par 'des plus hauts historiques pour les activités de financement et conseil, les activités de marché et ALD, une forte croissance en banque privée et banque de détail à l'international, et une performance solide de la banque de détail en France'.



Le groupe bancaire met aussi en avant une forte amélioration à 61,0% (contre 64,4% en 2021) de son coefficient d'exploitation, hors contribution au Fonds de Résolution Unique (FRU), ainsi qu'une rentabilité sous-jacente à 9,6% (ROTE).