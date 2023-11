Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Société Générale: résultat net plombé par de l'exceptionnel information fournie par Cercle Finance • 03/11/2023 à 08:18









(CercleFinance.com) - Société Générale publie un résultat net part du groupe de 295 millions d'euros au titre du troisième trimestre 2023, en baisse de 79,6% en comparaison annuelle, sous le poids de certains éléments exceptionnels sans lesquels il s'est établi à 905 millions.



Le résultat brut d'exploitation n'a diminué que de 27,3% à 1,83 milliard d'euros, pour un PNB en repli de 6,2% à 6,19 milliards, du fait principalement de l'atteinte du pic de l'impact négatif des couvertures à court terme de la marge nette d'intérêt sur les réseaux France.



'Ce trimestre a été marqué par une bonne activité commerciale dans la plupart des métiers, une croissance limitée des frais de gestion et un faible coût du risque', note Slawomir Krupa, pointant notamment une performance solide en banque de détail à l'international.



'Enfin, dans la continuité des trimestres précédents, la structure du bilan est très solide avec un ratio de CET1 en hausse de 20 points de base à 13,3%, et un profil de liquidité robuste', ajoute le directeur général du groupe bancaire.





