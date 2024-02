Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Société Générale: résultat net annuel en forte hausse information fournie par Cercle Finance • 08/02/2024 à 07:43









(CercleFinance.com) - Société Générale publie au titre de l'année 2023 un résultat net part du groupe en croissance de 36,6% à 2,49 milliards d'euros et un ROTE amélioré de 1,7 point à 4,2%, malgré un résultat brut d'exploitation (RBE) en baisse de 28,2% à 6,58 milliards.



Cette diminution du RBE reflète une contraction de 7,6% du produit net bancaire, à 25,1 milliards d'euros, tandis que les frais de gestion ont augmenté de 2,9% à 18,5 milliards, soit un coefficient d'exploitation de 73,8%, contre 66,3% en 2022.



'2023 était une année de transition et de transformation', explique le directeur général Slawomir Krupa, qui mentionne une forte baisse de la marge d'intérêt dans la banque de détail en France et des coûts d'intégration de LeasePlan élevés.



Le dirigeant souligne toutefois aussi 'la dynamique exceptionnelle de BoursoBank, la force des franchises dans la banque de grande clientèle et de solutions investisseurs, ainsi que la performance des activités bancaires internationales dans toutes les régions'.



Aussi aborde-t-il 'avec confiance et détermination l'année 2024', pour laquelle Société Générale vise notamment un ROTE supérieur à 6%, un coefficient d'exploitation inférieur à 71% et une croissance des revenus supérieure ou égale à +5%.





Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris -2.90%

