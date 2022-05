Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Société Générale: repasse en force les 25E information fournie par Cercle Finance • 23/05/2022 à 17:30









(CercleFinance.com) - Société Générale repasse en force les 25E et se rapproche rapidement de la résistance majeure des 26E du 29 mars dont le franchissement permettrait d'aller combler le 'gap' des 30,92E du 23 février.





Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris +4.25%