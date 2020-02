Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Société générale renforce ses fonds propres avec les cessions Reuters • 06/02/2020 à 07:23









* Baisse de 4,6% du résultat net au T4 * Ratio CET1 à 12,7% à fin 2019 * SocGen veut renforcer sa rentabilité en 2020 * (.) PARIS, 6 février (Reuters) - Société générale SOGN.PA a indiqué jeudi avoir renforcé ses fonds propres au cours de l'exercice 2019 grâce aux cessions et a annoncé une nouvelle politique de dividende pour cette année qui pourrait inclure des rachats d'actions. La troisième banque française par la capitalisation boursière, après BNP Paribas BNPP.PA et Crédit agricole SA CAGR.PA , indique dans un communiqué que son résultat net a reculé de 4,6% à 654 millions d'euros pour le quatrième trimestre. Ses revenus ont quant à eux augmenté de 4,8% à 6,21 milliards d'euros sur la période. A fin décembre 2019, le groupe affiche un ratio de solvabilité financière "common equity tier one" de 12,7% contre 12,5% à fin septembre. SocGen indique en outre vouloir renforcer en 2020 sa rentabilité mais le groupe ne mentionne pas son objectif d'un rendement des fonds propres tangibles (ROTE) entre 9% et 10% tel qu'annoncé l'an dernier. A fin 2019, son ROTE est ressorti à 6,2% contre 8,8% fin 2018. Son concurrent BNP Paribas a abaissé mercredi son objectif de ROTE pour 2020 à 10% contre plus de 10,5% pour tenir compte de la persistance d'un environnement de taux bas. (Maya Nikolaeva et Matthieu Protard, édité par Jean-Michel Bélot)

