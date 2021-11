Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Société Générale : renforce ses engagements climatiques information fournie par Cercle Finance • 02/11/2021 à 16:32









(CercleFinance.com) - Société Générale annonce aujourd'hui renforcer ses engagements dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique: le groupe a désormais comme ambition d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Le groupe compte ainsi renforcer ses engagements sur plusieurs segments liés aux hydrocarbures non conventionnels et à la protection de la biodiversité dans les zones protégées. Société Générale assure par ailleurs avoir bien progressé dans son objectif de sortie complète du charbon de son portefeuille, une sortie programmée en 2030 pour les entreprises basées dans les pays de l'UE ou de l'OCDE, et d'ici 2040 dans le reste du monde. Société Générale annonce également être en avance sur l'objectif de contribuer à plus de 120 MdsE à la transition énergétique entre 2019 et 2023, à travers une offre de solutions de financement durable dédiée (prêts, obligations, conseil). Enfin, le groupe annonce un nouvel engagement de réductiondes émissions de carbone du Groupe pour son compte propre de 50% entre 2019 et 2030 en agissant surl'énergie requise pour ses locaux, l'informatique, les déplacements aériens et son parc automobile.

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris -0.25%