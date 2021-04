Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Société Générale : rejoint la 'Net-Zero Banking Alliance' Cercle Finance • 21/04/2021 à 14:28









(CercleFinance.com) - Société Générale renforce sa position de leader de la transition écologique en rejoignant en tant que membre fondateur la Net-Zero Banking Alliance, l'alliance bancaire lancée L'Initiative financière du Programme des Nations unies pour l'environnement (UNEP-FI), a fait savoir la banque aujourd'hui. La Société Générale s'engage ainsi à aligner ses portefeuilles avec des trajectoires visant à la neutralité carbone globale d'ici 2050 avec pour objectif ambitieux de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C. 'Cette robuste coalition internationale alliée à un cadre commun créeront un élan qui, aux côtés de nos clients et parties-prenantes, nous permettra de limiter le réchauffement climatique pour les générations à venir', espère Frédéric Oudéa, Directeur général du groupe Société Générale.

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris -2.07%