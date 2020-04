Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Société Générale : rechute sous 14E Cercle Finance • 15/04/2020 à 12:42









(CercleFinance.com) - Société Générale rechute sous 14E (s'enfonçant sous l'ex support des 13,8E du 19 mars)et semble bien parti pour s'en aller re-tester le plancher annuel des 12,8E du 3 avril. L'incapacité du secteur bancaire à rebondir en parallèle avec la tendance générale était assez inquiétant, le risque d'aller chercher de nouveaux plus bas se renforce avec le début des publications des trimestriels.

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris -6.17%