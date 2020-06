SOCIÉTÉ GÉNÉRALE rachète la néobanque Shine

(AOF) - Société Générale a annoncé l'acquisition de Shine, la néobanque des entrepreneurs. Bien plus qu'une banque, Shine leur propose un compte pro 100% en ligne ainsi qu'un véritable copilote pour les accompagner dans leurs démarches administratives (facturation, calcul des charges, simplification comptable...) et leur permettre de se concentrer sur leur activité et leur réussite. Elle poursuivra son développement de manière indépendante avec l'objectif d'accompagner de nouveaux clients.

Société Générale distribuera également l'offre de Shine aux clients Professionnels qui préfèrent une gestion 100% ligne et de services à moindre coût. Lorsque l'activité et les besoins de ses clients évolueront, Société Générale leur permettra de bénéficier d'une offre plus étendue incluant le recours à l'expertise des conseillers, et ceci sans changer de banque et dans un continuum sans couture.

La transaction aura un impact non significatif sur le ratio de fonds propres durs (CET1) du groupe Société Générale.

Au-delà de la complémentarité des offres, le rapprochement entre Société Générale et Shine permettra de développer de larges synergies au niveau du Groupe. Ainsi, des solutions telles que le crédit, l'assurance, ou les paiements pourront être proposées aux clients de la néobanque en accord avec la mission de Shine de toujours simplifier l'expérience bancaire des entrepreneurs.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Finance - Banques

La vie est dure pour les banques européennes ! Ces dernières sont d'abord soumises à une régulation très stricte, qui leur impose des contraintes de fonds propres et de liquidités (Bâle III). Les banques américaines, qui n'ont pas ces contraintes, génèrent des marges supérieures et dominent le créneau lucratif de la banque d'investissement. De plus les taux d'intérêt bas ou nuls pèsent sur la rentabilité. A cela s'ajoute la concurrence de la Fin Tech et des Gafa. D'ailleurs les grands établissements rachètent des fintechs pour contrer cette menace technologique. Mais la lutte contre Facebook ou Google, qui offrent des services gratuits en se rémunérant sur l'exploitation des données de paiement, s'annonce très complexe.