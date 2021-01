Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Société Générale : propositions de nominations au conseil Cercle Finance • 18/01/2021 à 08:47









(CercleFinance.com) - Société Générale a indiqué que son conseil d'administration a arrêté, en fin de semaine dernière, les propositions de renouvellements et de nominations d'administrateurs en vue de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra le 18 mai 2021. Henri Poupart-Lafarge, PDG d'Alstom, sera ainsi proposé pour un mandat d'administrateur en remplacement de Jean-Bernard Lévy. Jérôme Contamine sera proposé pour succéder à Jean-Bernard Lévy comme président du comité des rémunérations. Seront aussi proposés les renouvellements des mandats de William Connelly, Lubomira Rochet et Alexandra Schaapveld. Par ailleurs, un nouvel administrateur représentant les salariés actionnaires doit être nommé.

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris -1.19%