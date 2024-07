Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Société Générale: projet d'acquisition de Reed Management information fournie par Cercle Finance • 31/07/2024 à 09:27









(CercleFinance.com) - Société Générale fait part de son projet d'acquisition d'une participation majoritaire de 75% dans Reed Management SAS, une société de gestion alternative fondée par des spécialistes chevronnés de l'investissement dans le domaine de l'énergie.



En tant qu'investisseur de référence, le groupe bancaire s'engage à allouer 250 millions d'euros dans le fonds inaugural, qui serait lancé avant la fin de l'année et soutiendrait les investissements en capital dans les leaders émergents de la transition énergétique.



La société opérerait sous la marque 'REED - Societe Generale Group' et serait dirigée par son fondateur Julien Touati en tant que directeur général. La finalisation de l'acquisition est attendue en septembre et reste soumise aux conditions usuelles de clôture.





Valeurs associées SOCIETE GENERALE 23,83 EUR Euronext Paris -0,29%

