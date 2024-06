Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Société Générale: programme philanthropique renouvelé information fournie par Cercle Finance • 20/06/2024 à 10:46









(CercleFinance.com) - Société Générale annonce que sa Fondation d'entreprise, qui porte son programme philanthropique, est renouvelée pour cinq ans avec une dotation pluriannuelle de 55 millions d'euros pour la période 2024-28, soit une hausse annuelle de 50%.



Elle continuera d'intervenir en France, avec un ancrage renforcé dans les régions, et soutiendra davantage de projets à dimension internationale. Le programme se nourrira également des actions de mécénat initiées localement.



Intervenant dans trois domaines, à savoir l'éducation, la culture et l'environnement, cette nouvelle politique de mécénat reflète l'ambition du groupe bancaire d'avoir un impact positif sur la société et d'être un leader en matière d'engagements ESG.





SOCIETE GENERALE 22,30 EUR Euronext Paris +1,04%

