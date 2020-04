Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Société Générale : programme de solidarité lié au coronavirus Cercle Finance • 01/04/2020 à 17:43









(CercleFinance.com) - Le groupe Société Générale annonce ce jour le lancement d'un programme de solidarité au niveau mondial, avec une enveloppe financière qui pourra atteindre 50 millions d'euros, pour faire face à la crise sanitaire actuelle. 'Ce programme pourra contribuer aux initiatives de solidarité mises en place par différents gouvernements et soutenir directement des associations qui sont en première ligne face à l'urgence sanitaire', explique le groupe. Par ailleurs, dans le cadre de ses engagements en matière de protection et de solidarité économique et sociale, le Groupe s'engage à garantir les salaires de ses 140.000 collaborateurs, pendant la durée de la crise.

