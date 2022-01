Société Générale : programme de rachat d'actions, hors contrat de liquidité information fournie par AOF • 03/01/2022 à 18:04



(AOF) - Société Générale, après avoir reçu toutes les autorisations nécessaires des autorités de supervision, a lancé, le 20 décembre 2021, un programme de rachat de 5 534 365 actions ordinaires Société Générale afin de couvrir les engagements d’octroi d’actions gratuites Société Générale au profit de ses salariés et des dirigeants mandataires sociaux du groupe. Ces rachats seront exécutés dans le respect des conditions, notamment de prix maximal, prévues par l’Assemblée Générale du 18 mai 2021.



Le contrat de liquidité conclu avec Rothschild est par ailleurs temporairement suspendu pendant toute la période de rachat.





AOF - EN SAVOIR PLUS

- Banque née en 1864, l’un des 1ers groupes européens de services financiers;

- Produit net bancaire de 24,67 Mds€ réalisé par la banque de détail en France –marques Société générale et Boursorama, la banque de détail à l’international, les services financiers et l’assurance puis la banque de grande clientèleet solutions investisseurs ;

- Modèle d'affaires revendiquant l'avant-garde des transformations positives: une banque 100 % digitalisée, des plateformes et architectures ouvertes, un gagnant dans la course au leadership européen ;

- Capital caractérisé par la présence des actionnaires salariés (6,17 % et 10,9 % des droits de vote), avec un conseil d’administration de 12 membres présidé par Lorenzo Bini Smaghi, Frédéric Oudéa étant directeur général ;

- Bilan solide avec 69 Mds€ de capitaux propres et un ratio CET 1 à 13,4 % à fin septembre 2021.

- StratégieVision 2025, fondée sur la fusion avec le Crédit du Nord, l’ancrage local, la réactivité, l’adaptation aux besoins des clients et la responsabilité;

- Stratégie d'innovation ancrée dans l'ADN du groupe, articulée entre l'intégration de l'intelligence artificielle et des données dans toutes les branches, l'open innovation pour transformer les modèles d'affaires par branches et offrir des services avec des partenaires extérieurs et, enfin, l'anticipation en termes d'agilité et de rapidité: innovation en interne regroupée sur le site Les Dunes / open innovation – aides aux start-up financières et incubateurs ;

- Stratégie environnementale ambitionnant de devenir n° 1 mondial de la finance durablevia la nouvelle direction RSE dédiée: objectif de 120 Md€ de financement de la transition énergétique en 2023 par arrêt, depuis 2017, des financements dédiés aux centrales au charbon ou infrastructures associées et par innovation dans les produits de crédits «verts» / analyse environnementale et sociale des entreprises financées et conseil aux ETI en financement de la transition énergétique / renforcement des offres d’épargne ISR / 2 priorités: changement climatique et soutien au développement durable en Afrique / baisse de 10 % de l’exposition au secteur d’extraction pétrole/gaz d’ici 2025 ;

- Exécution de la stratégie de croissance rentable pour le pôle Grande clientèle visant une rentabilité supérieure à 10 % d’ici 2023.



De nombreux défis pour les banques européennes

Le modèle européen de la banque de détail est particulièrement mis à mal face à l'essor du digital. Certaines se retirent de cette activité, comme c'est le cas d'HSBC. A cela s'ajoute une progression des risques. Ainsi, d'après la BCE, la forte activité des grandes banques sur le marché des opérations à effet de levier et les marchés des produits dérivés liés aux actions les exposent à une prise de risque excessive.

Quant aux banques françaises, depuis la crise sanitaire, elles sont exposées de façon croissante au risque cyber suite à la nécessité de basculer massivement et rapidement des activités financières vers le télétravail et la prestation de services à distance.