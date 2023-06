Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Société Générale: prise de participation dans PCDF information fournie par Cercle Finance • 29/06/2023 à 10:21









(CercleFinance.com) - Afin d'accélérer son soutien à l'économie circulaire, Société Générale annonce prendre une participation dans Polestar Capital Circular Debt Fund (PCDF), présenté comme 'le seul fonds de dette privée en Europe dédié à l'économie circulaire'.



Lancé aux Pays-Bas en 2022, le PCDF fournit un financement non dilutif aux entreprises qui s'appuient sur les principes de l'économie circulaire.



Il cible surtout les marchés à forte croissance adressés par des modèles circulaires dans des domaines tels que les déchets de biomasse, les biomolécules, le traitement de la pollution par les plastiques, la construction durable et l'environnement bâti par l'homme.



' Ce partenariat vise à établir une continuité des solutions de financement des entreprises, avec un premier niveau de soutien à la dette fourni par le PCDF puis une transition en douceur vers Société Générale pour leurs prochaines étapes de développement', explique en substance Marie-Aimée Boury, Responsable Impact Based Finance chez Société Générale Corporate & Investment Banking.





Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris +0.86%

