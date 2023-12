Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Société Générale: première obligation verte numérique information fournie par Cercle Finance • 04/12/2023 à 09:41









(CercleFinance.com) - Société Générale a annoncé lundi avoir lancé sa première obligation verte numérique, nouvelle illustration des services développés par la banque française dans le segment des titres digitaux.



Ce placement d'un montant de 10 millions d'euros et d'une maturité de trois ans a pris la forme d'un 'security token' directement enregistrée sur la blockchain Ethereum, avec l'objectif de favoriser la transparence des données ESG.



Principale nouveauté, les informations concernant l'empreinte carbone liée à l'infrastructure numérique de l'obligation seront disponibles 24 heures sur 24 et sept jours sur sept en libre accès.



L'opération, conduite par sa filiale de services sur actifs numériques SG-Forge, vise à répondre à la demande des clients émetteurs et institutionnels en matière d'actifs numériques intégrant des considérations ESG, explique SG.



Le groupe bancaire précise que ces 'tokens' ont été entièrement souscrits par deux investisseurs institutionnels de premier plan, AXA Investment Managers et Generali Investments, par le biais d'un placement privé.





