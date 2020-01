Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Société Générale : plusieurs nominations chez SG CIB Cercle Finance • 29/01/2020 à 16:09









(CercleFinance.com) - Société Générale Corporate & Investment Banking (SG CIB) annonce plusieurs nominations au sein de la Business Unit Global Banking & Advisory, pour les activités Financement Export et Marchés de Capitaux de Dette. Cécile Camilli est nommée Responsable Mondiale Adjointe Financement Export, une fonction nouvellement crée. Elle est rattachée à Hacina Py, Responsable Mondiale Financement Export. Aymeric Arnaud est nommé Responsable des Marchés de Capitaux de Dette pour la région CEEMEA, et remplace Cécile Camilli sur ce poste. Il est rattaché à Félix Orsini, Responsable mondial des Marchés des Capitaux de Dette. Ces nominations sont effectives à compter du 3 février 2020.

