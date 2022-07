Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Société Générale: plan mondial d'actionnariat salarié 2022 information fournie par Cercle Finance • 18/07/2022 à 18:14









(CercleFinance.com) - Société Générale annonce que la 29ème augmentation de capital réservée aux salariés et retraités du Groupe a été réalisée avec succès dans 43 pays.



Plus de 118 000 salariés et retraités du Groupe ont souscrit à cette opération. Cette augmentation de capital s'élève à un montant total de 235,7 millions d'euros, le montant souscrit le plus élevé depuis 2009, et a donné lieu à l'émission de 12 759 346 nouvelles actions.



Le capital social de Société Générale est ainsi porté à 1 062 354 722,50 divisé en 849 883 778 actions de 1,25 euro de nominal.



L'opération aura un impact d'environ +6 points de base sur le ratio CET1 du Groupe au troisième trimestre 2022.





Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris +3.41%