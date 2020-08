Société Générale : perte nette trimestrielle en raison d'exceptionnels liés aux métiers de marché

(Crédits photo : Flickr - )

(AOF) - Deuxième grande banque française à présenter ses comptes du deuxième trimestre, Société Générale a essuyé une perte nette, part du groupe de 1,264 milliard d'euros contre un bénéfice de 1,054 milliards d'euros un an auparavant. Cette perte s'explique par des éléments exceptionnels non cash liés à la révision de la trajectoire des Activités de Marché et Services aux investisseurs : dépréciation de l'écart d'acquisition pour 684 millions d'euros et du stock d'impôts différés actifs pour 650 millions d'euros. Corrigé des éléments exceptionnels, la banque affiche un bénéfice de 70 millions d'euros

Le coût du risque au deuxième trimestre est de 1,279 milliard d'euros, dont 653 millions d'euros liés aux provisions pour pertes de crédit, à comparer avec 314 millions au deuxième trimestre 2019.

Le coût du risque s'élève à 81 points de base au premier semestre, dont 97 au deuxième trimestre.

Il est attendu en 2020 dans le bas de la fourchette comprise entre 70 à 100 points de base.

Le produit net bancaire a chuté de 15,7% (-13,5% en données comparables) à 5,296 milliards pour des frais de gestion en repli de 9,6% (-7,7%).

Le ratio de fonds propres durs (CET1) s'élève à 12,5% au 30 juin 2020, soit près de 350 points de base au-dessus de l'exigence réglementaire. Il est attendu dans le haut de la fourchette comprise entre 11,5% et 12,0% à fin 2020.

Société Générale a finalisé la revue stratégique des produits structurés. Elle souhaite maintenir une position de leader mondial sur ces métiers et réduire le profil de risque associé. Elle compte notamment dérisquer les autocalls en développant la prochaine génération de produits.

La banque a annoncé l'amélioration de la rentabilité des activités de marché au travers d'une réduction de coûts d'environ 450 millions d'euros d'ici 2022-2023. Ce recentrage aura un impact sur les revenus entre -200 et -250 millions d'euros.

Dans les Activités de Marché et Services aux Investisseurs, le produit net bancaire a reculé de 28,1% à 991 millions d'euros, ajusté de la restructuration par rapport au deuxième trimestre 2019.

Les activités Taux, Crédit et Change enregistrent un très bon deuxième trimestre, sur toutes les régions. Retraités de l'impact de la restructuration, les revenus ont bondi de 38,1 à 700 millions d'euros. Ils sont portés par une bonne dynamique commerciale, notamment sur le financement, et par le nombre exceptionnel d'émissions primaires.

Le produit net bancaire des activités Actions est en baisse de 79,5% à 142 millions par rapport au deuxième trimestre 2019. Sur les mois d'avril et de mai, les activités de produits structurés ont continué d'être affectées par l'annulation des paiements de dividende (perte de 200 millions d'euros), une corrélation toujours forte et des contraintes strictes en termes de production. Ces activités connaissent une reprise progressive depuis mi-mai.

La banque de financement de Société Générale affiche une perte nette, part du groupe de 67 millions contre un bénéfice net de 274 millions d'euros, un an auparavant.

