Société Générale : perspectives pour 2021 et après

(CercleFinance.com) - Société Générale indique viser dès 2023 des frais de gestion sous-jacents en baisse par rapport à 2020, et attendre pour 2021 un coût du risque en baisse, ainsi qu'un ratio de CET1 à un niveau largement supérieur à 200 points de base au-dessus de l'exigence réglementaire. Elle vise à se piloter avec un ratio de CET1 supérieur à 200 points de base au-dessus de l'exigence réglementaire, y compris après l'entrée en vigueur de la réglementation finalisant la réforme Bâle III dont l'impact serait de l'ordre 39 milliards d'euros à compter de 2023. Sur sa politique de distribution pour 2021, le conseil d'administration confirme l'objectif d'un taux de distribution de 50% du résultat net part du groupe sous-jacent, pouvant inclure une composante en rachat d'actions jusqu'à 10% dudit résultat.

