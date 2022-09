Société Générale: participation majoritaire dans PayXpert information fournie par Cercle Finance • 30/09/2022 à 08:42

(CercleFinance.com) - Société Générale annonce la signature d'un accord en vue d'acquérir une participation majoritaire dans la Fintech PayXpert.



' Cette acquisition permettrait à la Banque de compléter son offre à destination des commerçants et e-commerçants, avec l'ambition d'être un acteur de référence dans le domaine de l'acceptation de paiement en Europe ' indique le groupe.



PayXpert, Fintech spécialisée dans les services de paiements, offre aux commerçants et e-commerçants des solutions sécurisées permettant d'accepter les paiements de leurs clients en magasin ou à distance, quel que soit le moyen de paiement (cartes bancaires, applications mobiles, QR code...).



' Cette opération permettrait à Société Générale d'enrichir l'expérience de paiement en proposant des services parmi les plus complets et innovants du marché, notamment en développant son offre omnicanale en Europe ' rajoute le groupe.



' Société Générale et PayXpert accompagneraient la croissance des commerçants et e-commerçants en leur proposant des services additionnels, une offre de crédit et une offre d'assurance '.



' L'acquisition de PayXpert nous permettrait d'enrichir notre offre de paiement en proposant des services toujours plus complets et innovants aux commerçants et e-commerçants. Elle illustre notre volonté de maintenir une approche intégrée en matière de paiement et s'inscrit dans la démarche innovante de coopération avec les start-ups et Fintech déployée de longue date par Société Générale ', a déclaré Aurore Gaspar Colson, Directrice adjointe de la Banque de Détail en France du groupe Société Générale.