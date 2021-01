Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Société Générale : partenariat avec le groupe AFD en Afrique Cercle Finance • 22/01/2021 à 11:30









(CercleFinance.com) - Société Générale annonce un nouveau partenariat avec le groupe AFD pour soutenir les TPE/PME en Afrique affectées par la crise. Pour répondre aux besoins des TPE et PME, Proparco a mis en place une garantie exceptionnelle des financements qui peuvent leurs être accordés. Société Générale est la 1ere institution financière partenaire de Proparco à déployer ce dispositif. Le Cameroun, la Côte d'Ivoire, Madagascar et le Sénégal sont les premiers pays à bénéficier de cette offre de prêts garantis à 80% par le Groupe AFD. ' L'Etat français a mis à la disposition du Groupe AFD une garantie d'Etat de 160 millions d'euros à destination des TPE/PME sur le continent africain. Le partenariat signé avec Société Générale porte sur le déploiement de cette garantie dans plusieurs pays africains ' indique le groupe.

