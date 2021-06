Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Société Générale : partenariat avec la fintech Trustpair Cercle Finance • 15/06/2021 à 12:10









(CercleFinance.com) - Société Générale s'associe à la fintech Trustpair, spécialisée dans le contrôle des données de paiement et la lutte contre la fraude au virement. Cette association permet d'accompagner les ETI et Grandes Entreprises en France dans la lutte contre les fraudes au virement qui se sont multipliées avec la crise du Covid-19. Ce partenariat a pour objectif de proposer aux directions financière une solution d'automatisation du contrôle des coordonnées bancaires des tiers en France et à l'international et ainsi éviter une fraude ou une erreur. ' En s'intégrant à l'environnement technique des clients, cette solution permet de maîtriser ces données tout au long de la chaîne de paiement ' indique le groupe. “Après une année pilote menée avec succès, ce partenariat vient confirmer notre volonté d'accompagner nos clients dans la relance de leur activité en toute sécurité, à travers une solution fiable et efficace qui s'intègre facilement dans les processus de l'entreprise ”, indique Christian Gnanou, Directeur des Offres et de la Lutte Contre la Fraude sur les Paiements de Société Générale.

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris -0.76%