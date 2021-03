Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Société Générale : partenaire d'un champion de ski handisport Cercle Finance • 19/03/2021 à 17:02









(CercleFinance.com) - Arthur Bauchet, le numéro 1 mondial dans la catégorie debout en ski alpin handisport devient le sixième sportif handisport soutenu par Société Générale. Au plus haut niveau mondial depuis 2017, Arthur Bauchet a de grandes attentes pour l'année 2022 avec deux échéancesimportantes à son programme : les Championnats du monde, puis les Jeux. Quatre fois médaillé d'argent aux Jeux en 2018, il visera l'or à Pékin. Société Générale rappelle être Partenaire Officiel de la Fédération Française Handisport (FFH) depuis 2003, une structure dont elle dit partager les valeurs.

