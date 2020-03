SOCIETE GENERALE ouvre à ses clients le Prêt garanti par l'état

(AOF) - En association avec l'Etat et Bpifrance, Société Générale propose à ses clients (Professionnels et Entreprises) touchés par la crise du Coronavirus le prêt garanti par l'Etat. Ce prêt, consenti à prix coûtant et garanti par l'Etat jusqu'à 90%, permettra de soutenir les trésoreries fragilisées par la crise. D'un montant maximal correspondant à trois mois de chiffre d'affaires hors taxes, il s'accompagnera d'une franchise de remboursement d'une année.

A l'issue de cette année, le client pourra soit rembourser le prêt, soit l'amortir sur une à cinq années supplémentaires.

Les clients, éligibles à ce dispositif et soucieux de renforcer leur trésorerie fragilisée par la crise sanitaire, pourront se manifester jusqu'à la fin de l'année auprès de leur conseiller Société Générale.

" Nous sommes déterminés à jouer pleinement notre rôle de soutien à l'économie notamment au travers de ce plan de renforcement de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise sanitaire. Fruit d'une coopération exemplaire avec l'Etat, ce nouveau dispositif permettra à nos Conseillers d'accompagner encore mieux leurs clients dans cette période critique " explique Marie-Christine Ducholet, Directrice de la Banque de Détail Société Générale en France.

