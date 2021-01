Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Société Générale : nouvelle directrice des risques Cercle Finance • 15/01/2021 à 09:35









(CercleFinance.com) - Société Générale annonce la nomination de Sadia Ricke au poste de directrice des risques du groupe à partir de ce 15 janvier. Elle était auparavant directrice déléguée des risques et remplace Sylvie Rémond qui deviendra conseillère auprès de la direction des risques. Sadia Ricke est rattachée à Diony Lebot, directrice générale déléguée du groupe, et reste membre du comité de direction. 'Ses compétences et son expérience sont des atouts pour maintenir un profil de risques répondant aux plus hauts standards' explique la banque. Suite à cette nomination, l'équipe de direction des risques du groupe Société Générale est désormais composée de Sadia Ricke, et de Jean-François Despoux et Stéphane Landon en qualité de directeurs délégués des risques.

