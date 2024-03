Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Société Générale: nouvelle Directrice déléguée des Risques information fournie par Cercle Finance • 04/03/2024 à 12:40









(CercleFinance.com) - Société Générale annonce la nomination de Ludivine Labarre au poste de Directrice déléguée des Risques du Groupe, à compter du 1er mars 2024.



Ludivine Labarre est rattachée à Stéphane Landon, Directeur des Risques du Groupe, et devient membre du Comité de direction de Société Générale.



' Sa connaissance approfondie du Groupe ainsi que ses expertises en financement et en gestion des risques seront des atouts clés pour continuer à contribuer au développement des activités de Société Générale tout en maintenant un profil de risques et une excellence opérationnelle répondant aux plus hauts standards de l'industrie bancaire ' indique le groupe.



' En outre, les capacités de conseil et d'exécution que Ludivine a développées dans l'accompagnement de clients stratégiques, en particulier une connaissance approfondie des défis et des opportunités ESG, seront précieux pour accompagner la stratégie du Groupe ' rajoute Société Générale.





