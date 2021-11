Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Société Générale : nouvelle DGA pour Boursorama information fournie par Cercle Finance • 17/11/2021 à 09:18









(CercleFinance.com) - Boursorama, la filiale de banque et de courtage en ligne de Société Générale, indique que son conseil d'administration a décidé de nommer Caroline Zanaret-Giros, directrice générale adjointe (DGA), à compter du 3 janvier prochain. Elle succède à Aurore Gaspar qui, après quatre années à contribuer au développement du leadership de Boursorama, est nommée directrice adjointe de la banque de détail en France de Société Générale. En 2016, Caroline Zanaret-Giros a été nommée directrice du cabinet du directeur général délégué notamment en charge des réseaux de détail de Société Générale en France. A ce titre, elle travaille étroitement avec Boursorama.

