Société Générale : nouvel accord de partenariat avec Amundi

(CercleFinance.com) - Société Générale et Amundi annoncent avoir signé un nouvel accord de partenariat pour une durée de cinq ans. Ce nouvel accord permet de poursuivre le développement de leurs relations dans la distribution de solutions d'investissement et les activités de Securities Services. Il entrera en vigueur en novembre 2020. ' Leader de la gestion d'actifs en Europe, Amundi demeurera le premier partenaire du Groupe Société Générale pour la fourniture de solutions d'épargne et d'investissement pour ses réseaux de banque de détail et d'assurances, dans un dispositif dont l'architecture sera ouverte à d'autres sociétés de gestion ' indique le groupe. Société Générale demeurera également l'un des premiers fournisseurs d'Amundi pour les services Titres. ' Ce partenariat constitue ainsi une nouvelle étape dans notre stratégie d'offre de solutions de placement qui vise à ce que nos réseaux de détail offrent à nos clients une gamme en architecture ouverte, leur permettant d'accéder aux meilleures expertises de gestion en France et à l'international et de répondre à leur demande croissante d'investissement socialement responsable ' indique Frédéric Oudéa, Directeur général de Société Générale.

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris -5.07%