Société Générale: nouveau directeur pour le Private Banking

(CercleFinance.com) - Société Générale annonce la nomination de Bertrand Cozzarolo au poste de Directeur de Société Générale Private Banking à compter du 1er février 2023.



Il succédera à Patrick Folléa qui a décidé de faire valoir ses droits à la retraite et de relever de nouveaux défis en dehors de l'industrie bancaire, indique la banque.



Bertrand Cozzarolo, actuellement Directeur commercial et marketing de la Banque de détail Société Générale en France, bénéficie d'un parcours diversifié de près de 19 ans dans le Groupe.



Cette évolution de gouvernance s'accompagne de la nomination d'Olivier Paccalin et Mathieu Vedrenne en tant que Directeurs adjoints de Société Générale Private Banking, chacun conservant ses responsabilités respectivement de Directeur Commercial et Solutions et de Directeur de la Banque privée en France.





